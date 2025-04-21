تراجعت مشتريات الصين من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى الصفر خلال شهر مارس الماضي، ما يمثل الانقطاع الأطول من نوعه منذ الحرب التجارية التي اندلعت خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عندما توقفت الصين عن استيراد الغاز الأمريكي لمدة قاربت 400 يوم.وجاء هذا الانقطاع بعد انخفاض حاد في شهري يناير وفبراير الماضيين، في ظل تصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وتحوّل مسارات الشحن العالمية.وأظهرت بيانات الجمارك الصينية، أن إجمالي شحنات الغاز الطبيعي المسال القادمة من الولايات المتحدة تراجع بنسبة 70% خلال الربع الأول من عام 2025.وكانت الصين قد خفضت استيراد عدد من السلع الأمريكية بشكل حاد خلال شهر مارس الماضي، وتوقفت تماماً عن استيراد بعضها، في مؤشر جديد على تصاعد حدة النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.وأظهرت بيانات الجمارك الصينية، أن واردات الغاز الطبيعي المسال والقمح من الولايات المتحدة انخفضت إلى الصفر في مارس. وكانت الولايات المتحدة قد شكلت 17% من واردات الصين من القمح في العام الماضي، و5% من واردات الغاز الطبيعي المسال.ويأتي هذا التراجع في أعقاب فرض الصين رسوماً جمركية انتقامية على المنتجات الأمريكية، إذ فرضت في فبراير الماضي رسوماً راوحت بين 10% و15% على واردات الطاقة، تبعتها إجراءات مماثلة على السلع الزراعية في مارس. وتشير التقديرات إلى أن واردات الصين من السلع الأمريكية مرشحة للتراجع بشكل أكبر، بعد أن تصاعدت الحرب التجارية مطلع أبريل الجاري مع فرض الطرفين رسوماً شاملة تجاوزت 100%.