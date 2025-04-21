ارتفعت أسعار الكاكاو في بورصة نيويورك خلال تعاملات الإثنين، بعدما أظهرت تقديرات انخفاض الطلب في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة بأقل من المتوقع في الربع الأول من العام.وزادت عقود الكاكاو الأكثر نشاطاً في بورصة نيويورك تسليم شهر يوليو القادم بنسبة 4.57% إلى 8,674 دولاراً للطن المتري في تمام الساعة 06:57 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعد صعودها بما يصل إلى 7.1% في وقت سابق من الجلسة.وكشفت بيانات معالجة الحبوب في أسواق أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية الخميس الماضي، انخفاض عمليات الطحن -مؤشر على الطلب- بأقل من المتوقع في الربع الأول، وفق ما نقلت وكالة «بلومبيرغ».وأدت هذه البيانات إلى ارتفاع أسعار الكاكاو 3.6% في ختام تعاملات آخر جلسات الأسبوع الماضي، واستمرار الأداء الإيجابي اليوم.وقال محلل الأسواق لدى «إيه دي إم» لخدمات المستثمرين مارك بومان، في مذكرة نقلتها الوكالة: «إن بيانات المعالجة ترجح أن الطلب على الكاكاو لم يتأثر بارتفاع الأسعار بالدرجة التي كانت تخشاها السوق».وتلقت أسعار السلع الأساسية دعماً من انخفاض العملة الأمريكية، إذ تراجع مؤشر الدولار -الذي يعبر عن قيمة العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية- بنسبة 1% إلى 98 نقطة.