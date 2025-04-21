وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، بالفاشل الأكبر على خلفية قراراته بشأن الفائدة.وقال ترمب، اليوم: «الاقتصاد الأمريكي قد يتباطأ ما لم تُخفض أسعار الفائدة على الفور». وكرر انتقاده لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول ووصفه بالبطء.وأضاف ترمب في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «مع هذا الاتجاه التنازلي الواضح للأسعار، وهو ما توقعته تماماً، يكاد يكون من المستحيل أن يكون هناك تضخم، ولكن قد يكون هناك تباطؤ في الاقتصاد ما لم يخفض السيد «متأخر للغاية»،«الخاسر الرئيسي»، أسعار الفائدة الآن».وأشار ترمب إلى أن التعافي الاقتصادي مرهون بتخفيض أسعار الفائدة؛ لذا يجب تخفيض أسعار الفائدة أكثر.ويدرس الرئيس الأمريكي وإدارته خيار إقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، حسبما أفاد كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، أخيراً.ورداً على سؤال أحد الصحفيين عمّا إذا كان من المحتمل إقالة باول غداة الهجوم الذي شنّه عليه ترمب، قال مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت للصحفيين: «سيواصل الرئيس وفريقه دراسة هذه المسألة».والأربعاء، حذّر باول من أن الرسوم الجمركية واسعة النطاق التي فرضها ترمب على كل الشركاء التجاريين تقريباً قد تضع الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب، إذ سيضطر للاختيار بين معالجة التضخم والبطالة.وفي نوفمبر الماضي، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، إنه لن يستقيل من منصبه رئيساً لبنك الاحتياطي الفيدرالي حتى لو طلب منه الرئيس المنتخب دونالد ترمب ذلك.وأضاف:«لا». رداً على سؤال أحد المراسلين عما إذا كان سيترك منصبه، أم لا، إذا طلب منه ترمب الاستقالة.