خفضت الصين استيراد عدد من السلع الأمريكية بشكل حاد خلال شهر مارس الماضي، وتوقفت تماماً عن استيراد بعضها، في مؤشر جديد على تصاعد حدة النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.وأظهرت بيانات الجمارك الصينية، أن واردات الغاز الطبيعي المسال والقمح من الولايات المتحدة انخفضت إلى الصفر في مارس. وكانت الولايات المتحدة قد شكلت 17% من واردات الصين من القمح في العام الماضي، و5% من واردات الغاز الطبيعي المسال.ويأتي هذا التراجع في أعقاب فرض الصين رسوماً جمركية انتقامية على المنتجات الأمريكية، حيث فرضت في فبراير الماضي رسوماً تراوحت بين 10% و15% على واردات الطاقة، تبعتها إجراءات مماثلة على السلع الزراعية في مارس. وتشير التقديرات إلى أن واردات الصين من السلع الأمريكية مرشحة للتراجع بشكل أكبر، بعد أن تصاعدت الحرب التجارية مطلع أبريل الجاري مع فرض الطرفين رسوماً شاملة تجاوزت 100%.وشهدت واردات سلع زراعية أخرى من الولايات المتحدة تراجعاً حاداً، في مارس الماضي، إذ انخفضت واردات القطن بنسبة 90% على أساس سنوي إلى ما يزيد قليلاً على 14 ألف طن، بينما تراجعت واردات الذرة إلى أقل من 800 طن، في أدنى مستوى لها منذ فبراير 2020.وخالف فول الصويا الاتجاه العام لانخفاض الواردات الأمريكية إلى الصين، إذ ارتفعت الشحنات بنسبة 12% خلال مارس لتصل إلى 2.44 مليون طن، مواصلاً الزخم القوي الذي شهده خلال أول شهرين من العام.وتعتمد الصين، أكبر مستوردة لفول الصويا في العالم، على الإمدادات الأمريكية حتى يبدأ موسم الحصاد في أمريكا الجنوبية خلال الربيع.في المقابل، تراجعت واردات الصين من الغاز النفطي المسال الأمريكي، الذي يُستخدم كمادة أولية في صناعة البتروكيماويات، بنسبة 36% إلى 1.02 مليون طن. كما انخفضت شحنات الفحم المستخدم في صناعة الصلب بنسبة 62% إلى 208 آلاف طن.