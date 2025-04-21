قفز سعر عملة بيتكوين إلى أعلى مستوياته منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية في الثاني من أبريل، وهو اليوم الذي وصفه بـ«يوم التحرير»، وسط تراجع في قيمة الدولار وتجدد المخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي.وصعدت أكبر العملات المشفّرة من حيث القيمة السوقية بنحو 3% لتتجاوز 87,600 دولار، وفقاً لبيانات جمعتها «بلومبيرغ». وبذلك تكون بيتكوين قد عوّضت معظم الخسائر التي تكبّدتها منذ إعلان ترمب التعريفات الجمركية المتبادلة في الثاني من أبريل، والتي تسببت في اضطرابات بالأسواق العالمية.وجاء هذا الارتفاع في ظل تراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته منذ يناير 2024، وتراجع العقود المستقبلية للمؤشرات الأمريكية، بعدما أثار تصريح كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، بأن ترمب يدرس إمكانية إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مخاوف بشأن تدخل سياسي محتمل في السياسة النقدية.وتزامن تعافي بيتكوين مع صعود أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد، في إشارة إضافية إلى تزايد توجه المستثمرين نحو الأصول التي تُعد ملاذاً آمناً وأداة تحوط ضد التضخم.وقال شون ماكنولتي، رئيس قسم تداول المشتقات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى شركة «فالكون إكس» (FalconX): «السبب الرئيسي في صعود العملات المشفّرة هو ضعف الدولار الأمريكي». وأضاف: «قلة السيولة خلال عطلات الأسواق تعزز من حجم التحركات السعرية وتضخّمها».