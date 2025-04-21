سجلت أسعار الذهب، اليوم، مستوى غير مسبوق، وسط استمرار الإقبال على المعدن النفيس الذي يُعد ملاذًا آمنًا، في ظل تراجع الدولار وتصاعد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي نتيجة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.35% ليصل إلى 3404.96 دولار للأوقية، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 2.51% إلى 3412.10 دولار.وقال المحلل لدى «يو بي إس» جيوفاني ستونوفو: «يتلقى الذهب دعمًا من استمرار المخاوف بشأن مستقبل الدولار كعملة احتياط، ومن المرجح أن يستمر هذا الدعم. كما أن هيمنة الإحجام عن المخاطرة على معنويات المستثمرين -كما يظهر في تراجع البورصات- تساهم في صعود المعدن. نتوقع أن يبلغ الذهب 3500 دولار خلال الأشهر القادمة».من جانبه، أضاف رئيس التشغيل في شركة «سبائك» محمد صلاح: «أن أسعار الذهب تواصل تسجيل مستويات قياسية، مدفوعة بعدة عوامل أبرزها ضعف الدولار والصراعات الجيوسياسية والتجارية». وأشار إلى أن المعدن الأصفر قد يشهد مزيدًا من الارتفاعات في الفترة القادمة.وأوضح في مقابلة مع قناة «العربية Business» أن الذهب مستفيد في المقام الأول من ضعف الدولار في الربع الأول من العام؛ فقد حقق الذهب حتى الآن ارتفاعات تقارب 30%، منها 10% فقط نتيجة لتراجع الدولار، والعلاقة السلبية بين الذهب والدولار واضحة، والذهب يستفيد منها دائماً، لا سيما عندما يكون الدولار متراجعًا بقوة.وأضاف: «هناك أيضا عوامل كثيرة تدعم ارتفاع الذهب، منها الصراعات الجيوسياسية، والحروب التجارية التي تصاعدت بشكل كبير، إلى جانب التدفقات الاستثمارية على صناديق الذهب، وأعتقد أننا أمام مستويات قياسية جديدة، وقد نشهد وصول الذهب إلى 3500 دولار للأوقية بمنتهى السهولة قبل منتصف العام».