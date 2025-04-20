أعلن الرئيس السابق لشركة تشغيل خطوط نقل الغاز في أوكرانيا، اليوم، أن البلاد ربما تحتاج إلى استيراد ما يصل إلى 6.3 مليار م3 من الغاز لموسم الشتاء 2025 - 2026 مع انخفاض الاحتياطيات إلى مستوى قياسي بسبب الأضرار التي لحقت ببعض المرافق جراء الحرب.وقال سيرجي ماكوجون، عبر تطبيق تيليغرام: «إن أوكرانيا اضطرت إلى زيادة السحب من مخزون الغاز وزادت من وارداتها في الشتاء والربيع بعد أن أدت هجمات صاروخية روسية إلى إتلاف منشآت إنتاج في شرق البلاد».وأضاف، مستشهدا ببيانات من جمعية مشغلي البنية التحتية للغاز‭‭‭ ‬‬‬ في أوروبا (جي.آي.إي): «مستوى التخزين هو الأدنى على الإطلاق عند 0.7 مليار م3 - 2.22% من سعة التخزين الكاملة - اعتبارا من 16 أبريل الجاري، نهاية موسم الشتاء والربيع».وذكر ماكوجون، أن البلاد ستحتاج إلى جمع ما لا يقل عن 12.8 مليار م3 من الغاز للاحتياطيات، بما في ذلك 4.6 مليار م3 من الغاز المعالج - أو الغاز العازل - وهو ما يلزم لضمان الضغط الكافي في مرافق التخزين.وأضاف ماكوجون: «وفقا لحساباتي، ونظرا لحجم الإنتاج المحلي، فإن هذا سيتطلب استيراد ما لا يقل عن 5.5 مليار م3 من الغاز، ويفضل 6.3 مليار م3».وأشار إلى أن شركة النفط والغاز الحكومية الأوكرانية (نفتو غاز) أعلنت حجم الواردات المطلوب عند مستوى أقل يبلغ 4.6 مليار م3.وقال ماكوجون إن هذا الكم سيكلف البلاد ما يصل إلى 3 مليارات دولار، لكن الأموال المتاحة حاليا كافية لشراء 0.4 مليار م3 فقط.