خفض البنك المركزي الأوروبي، مرة أخرى، سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس اليوم (الخميس)، في ظلّ أجواء عدم اليقين السائدة بشأن الرسوم الجمركية العالمية، التي أثارت مخاوف بشأن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو.وأكد البنك أن آفاق النمو الاقتصادي تدهورت بسبب توترات الحرب التجارية.وكان خفض سعر الفائدة متوقعاً من الأسواق، مع احتمالية تبلغ نحو 94% لخفضه بمقدار 25 نقطة أساس قبل القرار، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن (LSEG).ويدفع هذا الخفض سعر فائدة تسهيلات الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي، وهو سعر الفائدة الرئيسي، إلى 2.25%، وكان قد بلغ 4% عند أعلى مستوياته في منتصف عام 2023.ويرى المحللون والاقتصاديون على نطاق واسع أن تطورات الرسوم الجمركية في الأسابيع الأخيرة سبب رئيسي لقيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة، وعلى الرغم من تجميد أو تخفيف العديد من الرسوم الجمركية الأولية التي فرضتها الولايات المتحدة، إضافة إلى الإجراءات الانتقامية، إلا أن المخاوف بشأن تأثيرها المحتمل على النمو الاقتصادي لا تزال قائمة.