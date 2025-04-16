أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب دعا الصين للتواصل معه، لبدء عملية التفاوض، مؤكدة أن الكرة الآن باتت في الملعب الصيني.ويبدو أن الصين تصر على تعيين مفاوض واحد من الجانب الأمريكي يحظى بدعم كامل من ترمب، مما يمنحه صلاحية صياغة اتفاق نهائي. بحسب ما نشر موقع «العربية. نت»وكان ترمب قد رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى مستويات كبيرة جداً، مما دفع بكين إلى فرض رسوم مضادة على الواردات الأمريكية في حرب تجارية متصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم.وأظهرت بيانات، اليوم، نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 5.4% على أساس سنوي في الربع الأول، متجاوزاً التوقعات.يذكر أن صادرات الصين قد سجلت قفزة مفاجئة في مارس الماضي، مرتفعة بنسبة 12.4% على أساس سنوي، في أقوى زيادة منذ أكتوبر 2024، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 4.4% فقط. ويأتي هذا الأداء القوي بعد تباطؤ في أول شهرين من العام الحالي، إذ لم تسجل الصادرات سوى نمو بـ2.3%.ووفق البيانات الرسمية، فإن هذا الارتفاع الكبير يعود جزئياً إلى تكثيف الشركات الأمريكية وارداتها من الصين لتفادي تأثير الرسوم الجمركية المتبادلة بين واشنطن وبكين.في المقابل، تراجعت الواردات الصينية بنسبة 4.3% مقارنة بالعام الماضي، وهو تراجع أكبر من التوقعات التي بلغت 2% فقط، في مؤشر على استمرار ضعف الاستهلاك المحلي وتباطؤ الطلب الداخلي. وكانت الواردات خلال يناير وفبراير قد انخفضت بنسبة حادة بلغت 8.4%.وعلى مستوى الشركاء التجاريين، شهدت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة ارتفاعاً بنسبة 9.1%، كما حققت نمواً لافتاً إلى دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بنسبة 11.6%، وقفزت صادراتها إلى فيتنام وحدها بنسبة 19%. أما إلى الاتحاد الأوروبي، فقد سجلت نمواً بنسبة 10.3%.