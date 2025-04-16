حذّرت منظمة التجارة العالمية من تدهور آفاق التجارة العالمية بشكل حاد في أعقاب نظام التعريفات الجمركية الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.وأفادت منظمة التجارة العالمية في أحدث تقرير لها بعنوان «آفاق وإحصاءات التجارة العالمية» الصادر اليوم «تدهورت آفاق التجارة العالمية بشكل حاد بسبب زيادة التعريفات الجمركية وعدم اليقين بشأن السياسات التجارية».وبناءً على التعريفات الجمركية المعمول بها حالياً، بما في ذلك تعليق «التعريفات الجمركية المتبادلة» لمدة 90 يوماً، من المتوقع الآن أن ينخفض حجم التجارة العالمية للسلع بنسبة 0.2% في عام 2025، قبل أن يسجل انتعاشاً «متواضعاً» بنسبة 2.5% في عام 2026.ومن المتوقع أن يكون الانخفاض حاداً بشكل خاص في أمريكا الشمالية، إذ من المتوقع أن تنخفض الصادرات بنسبة 12.6% هذا العام، وفق ما نقلته شبكة «CNBC»، واطلعت عليه «العربية Business».كما حذّرت منظمة التجارة العالمية من «وجود مخاطر سلبية»، بما في ذلك تطبيق تعريفات جمركية «متبادلة» وانتشار أوسع لعدم اليقين السياسي؛ ما قد يؤدي إلى انخفاض أكثر حدة بنسبة 1.5% في تجارة السلع العالمية، مما يضرّ بشكل خاص بالدول الأقل نمواً المعتمدة على التصدير.وأفادت منظمة التجارة العالمية بأن اضطرابات التعريفات الجمركية الأخيرة تأتي في أعقاب عام قوي للتجارة العالمية في عام 2024، إذ نمت تجارة البضائع بنسبة 2.9% وتوسّعت تجارة الخدمات التجارية بنسبة 6.8%.وأضافت منظمة التجارة العالمية أن التقدير الجديد لانخفاض التجارة العالمية بنسبة 0.2% لعام 2025 أقل بنحو ثلاث نقاط مئوية مما كان سيُسجّل في ظل سيناريو «التعريفات المنخفضة» الأساسي، ويُمثّل انعكاساً كبيراً عن بداية العام عندما توقع خبراء اقتصاديون في الهيئة التجارية استمرار التوسع التجاري مدعوماً بتحسن ظروف الاقتصاد الكلي.وذكرت منظمة التجارة العالمية أن «المخاطر التي تهدد التوقعات تشمل تطبيق الولايات المتحدة للرسوم الجمركية المتبادلة المعلقة حالياً، إضافة إلى امتداد أوسع لعدم اليقين في السياسة التجارية يتجاوز العلاقات التجارية المرتبطة بالولايات المتحدة».