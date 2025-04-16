أفاد الاتحاد الألماني لتجارة الحيوانات الأليفة والاتحاد الألماني لصناعة مستلزمات الحيوانات الأليفة اليوم، أن الأفراد في ألمانيا أنفقوا أكثر من سبعة مليارات يورو (7,9 مليار دولار) على مستلزمات الحيوانات الأليفة خلال عام 2024.وقال رئيس الاتحاد الألماني لصناعة مستلزمات الحيوانات الأليفة جيورج مولر: «رغم الوضع الاقتصادي المتوتر، تمكنت الصناعة من الحفاظ على مستوى مبيعات السنوات السابقة».ومع ذلك، نظراً لأنه تم تحديد بيانات أغذية الحيوانات الأليفة لعام 2024 على أساس قاعدة بيانات جديدة، فلا يمكن مقارنة العامين إلا على نطاق محدود.وأظهرت البيانات أن القطط مازالت الحيوان الأليف الأكثر شعبية في ألمانيا، حيث تم تسجيل إجمالي 15,9 مليون حيوان في عام 2024، بزيادة حوالى 200 ألف من العام السابق، وفقاً للبيانات. وفي المرتبة الثانية بعد القطط جاءت الكلاب ب 10,5 مليون كلب.وبحسب الاتحادات، عاش إجمالي نحو 34 مليون كلب وقطة وثدييات صغيرة وطيور زينة في المنازل الألمانية في 2024، إضافة إلى أسماك زينة مختلفة والحيوانات المأرضة.وأشار الاتحادان إلى أن حيواناً أليفاً واحداً على الأقل يعيش في 44% من المنازل. وفي كل أسرتين بين كل ثلاث أسر لديها أطفال، هناك حيوان أليف وكذلك الحال مع كل أعزب بين كل ثلاث عزاب، بحسب البيانات.