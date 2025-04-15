شهدت الأسهم الأمريكية تغيراً طفيفاً اليوم، مع تحليل المستثمرين لمجموعة جديدة من تقارير أرباح الربع الأول، وسط استقرار نسبي بعد فترة من الاضطرابات في الأسواق.وسجل مؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعاً طفيفاً بـ13 نقطة، ليستقر بالقرب من مستوى الإغلاق السابق. كما تحرك مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركب ضمن نطاق محدود دون تغير ملحوظ، بعد جلستين متتاليتين من المكاسب.وتتباين تحركات السوق الهادئة اليوم، بشكل ملحوظ عن التذبذبات الحادة التي شهدتها الجلسات السابقة، إذ تراجع مؤشر التقلب (VIX) التابع لـCboe إلى ما دون 30، بعد أن بلغ ذروته عند نحو 60 الأسبوع الماضي، وفقاً لتقرير نشرته شبكة «CNBC»، واطلعت عليه «العربية Business».وسجل سهم بنك أوف أمريكا ارتفاعاً بأكثر من 4% بعد أن تجاوز نتائج أرباحه توقعات المحللين للربع الأول، ما ساهم في دفع قطاع البنوك إلى الأعلى، حيث ارتفع مؤشر SPDR S&P للبنوك (KBE) بأكثر من 2%.ومن المقرر أن تصدر هذا الأسبوع تقارير أرباح شركات كبرى مثل يونايتد إيرلاينز ونتفليكس. وفي سياق موازٍ، تراجعت أسهم بوينغ بعد أن أفادت «بلومبيرغ» بأن بكين أمرت شركات الطيران الصينية بعدم تسلُّم طائرات جديدة من الشركة.وجاء الدعم للأسواق هذا الأسبوع بعد إعلان هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية يوم الجمعة الماضي عن استثناءات من الرسوم الجمركية المتبادلة لبعض المنتجات الإلكترونية، مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وأشباه الموصلات.ومع ذلك، ألمح كل من الرئيس دونالد ترمب، ووزير التجارة هوارد لوتنيك الأحد الماضي إلى أن هذه الإعفاءات قد تكون مؤقتة.ورغم المكاسب الأخيرة، لا تزال المؤشرات الثلاثة الرئيسية تحاول تعويض الخسائر التي تكبّدتها منذ إعلان ترمب الأصلي عن الرسوم الجمركية في 2 أبريل، إذ تراجع كل من داو جونز وناسداك بأكثر من 3%، بينما انخفض S&P 500 بأكثر من 4%.