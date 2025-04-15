أعلن المفوض التجاري الأوروبي ماروس سيفكوفيتش أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى التوصل إلى اتفاق عادل بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.وأكد المفوض التجاري الأوروبي بعد اجتماعه مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، في واشنطن، أن أوروبا تعمل على استغلال مهلة التسعين يوما للتوصل إلى حل متبادل للرسوم الجمركية، ومستعدة أيضا لاتفاق عادل يشمل المعاملة بالمثل.وقرر الاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي، تعليق الرسوم الجمركية التي كانت مقررة يوم 15 أبريل الجاري ضد الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 90 يوما.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن أمس، أنه حصل على استثمارات بقيمة 7 تريليونات دولار. وذكر أنه سيفرض رسوماً جمركية على الأدوية المستوردة.وأوضح أن أسواق الأسهم عادت للارتفاع. وقال: "لن نسمح لدول أخرى لاستغلالنا مجددا». وأضاف: «كنت قاسيا على روسيا وأوقفت خط نورد ستريم 2، لكن بايدن سمح بعودته للعمل».من جهته، أعلن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، اليوم، أن السياسات التجارية الحالية لإدارة الرئيس ترمب من المرجح أن تؤدي إلى رفع معدلات التضخم خلال العام الحالي، مؤكدا صعوبة تقديم تقديرات دقيقة لتأثير هذه السياسات على الاقتصاد الأمريكي.وأوضح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم أنه يراقب عن كثب ما إذا كان ارتفاع توقعات التضخم على المدى القصير سيؤثر في التوقعات طويلة الأجل، مشيرا إلى أن ذلك قد يُعقّد جهود مكافحة التضخم، ويحد من مرونة الفيدرالي في الاستجابة لأي تراجع محتمل في سوق العمل.