ارتفعت أسعار النفط، اليوم، مدعومة بإعفاءات جديدة محتملة من الرسوم الجمركية تحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وانتعاش واردات النفط الخام الصينية تحسبا لانخفاض الإمدادات الإيرانية.وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا، أي ما يعادل 0.4%، إلى 65.13 دولار للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا، أو ما يعادل 0.5%، إلى 61.81 دولار.وأشار ترمب أخيرا، إلى أنه سيعلن خلال الأسبوع القادم معدل الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات المستوردة.وأظهرت إفصاحات السجل الاتحادي، الجريدة الرسمية للحكومة، أمس أن إدارة ترمب بدأت في أول أبريل الجاري تحقيقا في واردات أشباه الموصلات توطئة لفرض رسوم عليها.وقال محللو «آي.إن.جي» في مذكرة اليوم:«تستوعب السوق التطورات المتسارعة في السياسة على صعيد الرسوم الجمركية، وتوازن بينها وبين المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران».وأضافوا:«من الواضح أن السوق أكثر تركيزا على الرسوم الجمركية وتأثيرها على الطلب على النفط».من جهتها، قالت محللة السوق المستقلة تينا تينغ:«منح ترمب إعفاءات من الرسوم الجمركية على الإلكترونيات، وأشار إلى تخفيف للرسوم الجمركية على السيارات، وكلاهما ينظر إليه على أنه تراجع عن الرسوم الجمركية على الواردات التي أُعلن عنها سابقا، مما يتيح متنفسا للأصول المنطوية على مخاطر، مثل النفط».وأضافت:«مع ذلك، فإن ارتفاع الأسهم والسلع الأولية شديدة التأثر بالنمو محل شك؛ نظرا لعدم إمكانية التنبؤ بسياسته».وفي أحدث تطورات حرب تجارية متوترة، بين ترمب أنه يدرس تعديل الرسوم الجمركية البالغة 25% المفروضة على واردات السيارات وقطع غيارها من المكسيك وكندا ودول أخرى.وأدت السياسات التجارية الأمريكية إلى حالة من عدم اليقين في أسواق النفط العالمية، ودفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس، إلى خفض توقعاتها للطلب لأول مرة منذ ديسمبر 2024.