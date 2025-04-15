في تطور مفاجئ يعمق التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أصدرت بكين قرارًا بوقف استلام طائرات شركة بوينج الأمريكية، وذلك في سياق تصاعد الخلافات الاقتصادية بين البلدين، وفقُا لما أعلنته وكالة بلومبيرغ، اليوم (الثلاثاء).

ووفقًا لتقارير وكالة بلومبيرغ، جاء قرار الصين كرد فعل على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب على السلع الصينية، والتي بلغت قيمتها نحو 582 مليار دولار خلال عام 2024.

واستهدفت الصين التي تعد سوقًا رئيسيًا لطائرات بوينج، القرار للضغط على واشنطن في ظل حرب تجارية متصاعدة.

ويشمل القرار تعليق تسليم طائرات من طرازات مختلفة، بما في ذلك 737 ماكس و787 دريملاينر، مما يهدد عقودًا بمليارات الدولارات.

وأشارت مصادر في قطاع الطيران إلى أن هذا الإجراء قد يؤثر على خطط شركات الطيران الصينية الكبرى مثل تشاينا إيسترن إيرلاينز وإير تشاينا، إذ تعتمدان بشكل كبير على طائرات بوينج في أساطيلهما.

من جانبها، لم تصدر الحكومة الصينية بيانًا رسميًا يوضح مدة التعليق أو شروط استئناف التسليم.

القرار الصيني يأتي في وقت تواجه فيه «بوينج» تحديات مالية وفنية بالغة التعقيد، حيث سجلت الشركة في فبراير الماضي خسائر بلغت 3 مليارات دولار خلال عام 2024، نتيجة ضعف المبيعات ومشكلات تصنيع طائرات 737 ماكس، إلى جانب تأخيرات في تسليم طائرات 787 دريملاينر.

وفقًا لتقرير نشرته Tourism Daily News، فإن توقف السوق الصينية، التي تمثل نحو 20% من طلبيات «بوينج» العالمية، قد يفاقم هذه الخسائر بشكل كبير.

وأشارت تقارير إلى أن «بوينج» تواجه تحقيقًا من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بشأن ممارسات السلامة، مما يزيد من الضغوط على الشركة.