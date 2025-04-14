أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه حصل على استثمارات بقيمة 7 تريليونات دولار. وذكر أنه سيفرض رسوماً جمركية على الأدوية المستوردة.وأوضح أن أسواق الأسهم عادت للارتفاع. وقال:" لن نسمح لدول أخرى لاستغلالنا مجددا». وأضاف: «كنت قاسيا على روسيا وأوقفت خط نورد ستريم 2، لكن بايدن سمح بعودته للعمل».من جهته، أعلن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، اليوم، أن السياسات التجارية الحالية لإدارة الرئيس ترمب من المرجح أن تؤدي إلى رفع معدلات التضخم خلال العام الحالي، مؤكدا صعوبة تقديم تقديرات دقيقة لتأثير هذه السياسات على الاقتصاد الأمريكي.وأوضح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم أنه يراقب عن كثب ما إذا كان ارتفاع توقعات التضخم على المدى القصير سيؤثر في التوقعات طويلة الأجل، مشيرا إلى أن ذلك قد يُعقّد جهود مكافحة التضخم، ويحد من مرونة الفيدرالي في الاستجابة لأي تراجع محتمل في سوق العمل.أما رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز، فأشارت إلى أن الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المستوردة ستؤثر على الأسعار بشكل يفوق ما يتوقعه كثير من الأمريكيين، كما توقعت أن تبقى أسعار الفائدة ثابتة لفترة أطول مما كانت تشير إليه التقديرات السابقة.وكان رئيس معهد «إيفو» الألماني، الرائد في البحوث الاقتصادية كليمنس فوست، قد حذر في وقت سابق، أنه لا يمكن استبعاد حدوث أزمة اقتصادية عالمية بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.