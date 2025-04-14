انخفضت أسعار النفط اليوم، بفعل مخاوف من أن تؤدي الحرب التجارية المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة إلى إضعاف النمو الاقتصادي العالمي وتقويض الطلب على الوقود.وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 29 سنتا أو بنسبة 0.45% إلى 64.47 دولارا للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بمقدار 27 سنتا أو 0.44% إلى 61.23 دولارا للبرميل.وخسر الخامان نحو 10 دولارات للبرميل منذ بداية الشهر، مع تصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.ويتوقع «غولدمان ساكس» أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 63 دولارا للبرميل، في حين يُتوقَّع أن يسجل خام غرب تكساس الوسيط 59 دولارا للبرميل خلال ما تبقى من العام الحالي. كما يُتوقَّع أن يسجل خام برنت 58 دولارا، وخام غرب تكساس الوسيط 55 دولارا للبرميل في عام 2026.وقال محللون بقيادة دان سترويفن في مذكرة: «إن البنك يتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط في الربع الأخير من العام الحالي بمقدار 300 ألف برميل يوميا فقط على أساس سنوي، في ظل توقعات النمو الضعيف. وأشاروا إلى أن تباطؤ الطلب يُتوقع أن يكون أكثر حدة في المواد الأولية للبتروكيماويات».ورفعت بكين الرسوم التجارية على الواردات الأمريكية إلى 125%، ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية، في تصعيد لحرب تجارية تهدد بإثارة الفوضى في سلاسل الإمداد العالمية.واستثنى ترمب يوم السبت الماضي، الهواتف الذكية وأجهزة الحاسب الآلي وبعض الإلكترونيات الأخرى -التي يُستورد معظمها من الصين- من الرسوم الجمركية الكبيرة، لكن وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك قال أمس: «إن رسوماً جديدة منفصلة ستُفرض على منتجات التكنولوجيا المهمة من الصين، جنبا إلى جنب مع أشباه الموصلات، خلال الشهرين القادمين».كما عززت الحرب التجارية المخاوف من أن تؤدي الصادرات غير المُباعة إلى استمرار انخفاض الأسعار المحلية في الصين.