توقع صندوق النقد الدولي أن يستقر النمو العالمي عند 3.3% خلال العام الحالي والقادم، قبل أن يشهد تباطؤاً تدريجياً خلال السنوات الخمس القادمة ليصل إلى ما يزيد قليلاً على 3%، وهو مستوى أدنى بكثير من المتوسط التاريخي.وقال الصندوق:«منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فمن المنتظر أن يتعافى النمو إلى نحو 3.6% في عام 2025، مدفوعاً بانتعاش إنتاج النفط وتراجع حدة الصراعات الإقليمية».ومع ذلك، لا تزال التوقعات متوسطة المدى تشير إلى نمو أضعف مما كان عليه قبل الجائحة.وعلى الصعيد المالي، يتوقع أن يصل إجمالي الدين العام العالمي إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030؛ ما يسلط الضوء على التحديات المالية المتزايدة التي تواجه العديد من الدول.