كشف محللو مجموعة غولدمان ساكس أنه من المتوقع أن يكون لقيود الهجرة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب تأثير سلبي على النمو الاقتصادي وقوة العمل في الولايات المتحدة، مع تأثير أكثر محدودية على التضخم.وأوضح المحللون أن انخفاض الهجرة إلى الولايات المتحدة سيقلل من نمو الناتج المحلي الإجمالي بما يراوح بين 30 و40 نقطة أساس في عام 2025.يذكر أن وكلاء إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة يتعرضون لضغوط متزايدة لزيادة عدد الاعتقالات والترحيلات للمهاجرين غير المسجلين، حيث أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن غضبه من أن عدد الأشخاص الذين تم ترحيلهم في الأسابيع الأولى من إدارته ليس مرتفعاً.