كشف خبراء أن أسعار تصدير القمح الروسي استمرت في الارتفاع الأسبوع الماضي، بالتزامن مع تراجع الكميات قبل تطبيق قيود سنوية على الصادرات بحلول منتصف الشهر الجاري.وأوضحوا أن سعر القمح الروسي الذي يحتوي على بروتين بنسبة 12.5% ارتفع دولارين عن الأسبوع السابق إلى 245 دولارا للطن على أساس التسليم على ظهر السفينة في مارس القادم.يذكر أن الحكومة الروسية تسمح للمتعاملين بتصدير أكبر كمية ممكنة في النصف الأول من الموسم، والذي يمتد من شهري يوليو إلى فبراير، قبل أن تقيد الصادرات بنظام للحصص التي خفضتها بنسبة 63% هذا العام إلى 10.6 مليون طن. وتدخل القيود حيز التنفيذ في 15 فبراير الجاري.