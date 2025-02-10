ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلاً اليوم (الاثنين) بدعم من قطاع الطاقة، في حين ركزت الأسواق على المخاوف من حرب تجارية كبرى بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على جميع واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة.وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3%. وسجل المؤشر القياسي، أخيراً، مكاسب أسبوعية للمرة السابعة على التوالي.وأعلن ترمب مطلع الأسبوع أنه سيعلن اليوم الاثنين عن رسوم جمركية جديدة بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألمنيوم، وسيكشف رسوما جمركية تفرض انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل غدا (الثلاثاء) أو الأربعاء.