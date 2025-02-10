أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن الاتحاد الأوروبي قادر على التحرك في غضون ساعة إذا فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسوماً جمركية على السلع الأوروبية.وأوضح أن استراتيجيته للتعامل مع رئاسة ترمب الجديدة تقوم على الجمع بين الوضوح في الخطاب والمحادثات الودية. كما دعا إلى اتباع استراتيجية أوروبية موحدة، مشيراً إلى ضرورة أن يكون الرد الأوروبي على ترمب منسجماً ومتوافقاً بين جميع الدول الأعضاء.وفي هذا السياق، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الإثنين، أن بلاده ستدعو الاتحاد الأوروبي للرد على تصريحات ترمب الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية.وقال بارو في مقابلة مع قناة TF1: «فرنسا وشركاؤها الأوروبيين يجب ألا يترددوا في الدفاع عن مصالحهم في مواجهة التهديدات الأمريكية».كما حضّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأحد، الأوروبيين على الاستعداد للرد على أي رسوم جمركية قد يفرضها ترمب، وذلك خلال مقابلة بثتها شبكة CNN الأمريكية.