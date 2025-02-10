تباينت مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم (الإثنين)، حيث وجد المستثمرون صفقات جيدة رغم المخاوف بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، فيما أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة «وول ستريت» الأمريكية على تراجع مع نهاية تداولات الجمعة الماضي.وتراجع مؤشر نيكاي 225 القياسي الياباني في التداولات المبكرة بنسبة 0.1% ليصل إلى 38746.96 نقطة.وأعلنت الحكومة اليابانية تسجيل فائض قياسي في الحساب الجاري في العام المالي 2024 بلغ 29 تريليون ين (191 مليار دولار)، بفضل العائدات القوية من الاستثمارات الأجنبية، وبدعم من ضعف الين وانتعاش الصادرات اليابانية.وصعد مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 1.5% ليصل إلى 21442.19 نقطة، كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.3% ليصل إلى 3314.04 نقطة، رغم الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على الواردات الصينية.