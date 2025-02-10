ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، بالقرب من أعلى مستوى قياسي سجلته في الجلسة السابقة مع سعي المستثمرين للجوء إلى المعدن النفيس باعتباره ملاذًا آمنًا بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية جديدة مما آثار المخاوف من حرب تجارية عالمية.وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% لتصل إلى 2868.66 دولار للأوقية، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2% إلى 2894.00 دولارا.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 31.82 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 0.3% إلى 973.60 دولار، وارتفع البلاديوم 0.4% إلى 968.29 دولار.