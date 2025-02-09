كشف رئيس قسم الشرق الأوسط والسياسة العامة في مجلس الذهب العالمي أندرو نايلور أن أسعار الذهب سجلت 40 مستوى قياسيا في 2024، وتستمر في تسجيل المستويات القياسية في 2025، وشهدت 4 مستويات قياسية في أول 4 أو 5 أسابيع من هذا العام.وأشار في مقابلة مع «العربية Business» إلى وجود العديد من الأسباب وراء ذلك مثل ما يحدث في الولايات المتحدة، خصوصا المخاوف بشأن التعريفات الجمركية التي من المحتمل أن تكون تضخمية، وهذا بالتأكيد يدعم الحاجة إلى أصول آمنة وملاذات آمنة، والذهب يستفيد من ذلك.وذكر أن السنة الماضية كانت سنة قياسية للطلب على الذهب، وهذا ما انعكس على أداء الأسعار، بارتفاعها 26% على مدار 2024.وأفاد بأن جزءاً كبيراً من ذلك كان بسبب نشاط البنوك المركزية؛ لأنه «على مدار السنوات الثلاث الماضية اشترت البنوك المركزية أكثر من ألف طن من الذهب، أي كميات كبيرة جداً».واعتبر أن المحرك الآخر كان الطلب الاستثماري، الذي ارتفع بنحو 25% على مدار العام. وكان ذلك مدفوعاً من قبل المستثمرين المؤسساتيين في جميع أنحاء العالم، لاسيما في الأسواق الغربية.