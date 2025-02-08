أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن اليابان ستبدأ قريباً استيراد كمية قياسية من شحنات الغاز الطبيعي المسال الجديدة من الولايات المتحدة.وقال ترمب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، بعد محادثات مع رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، أخيراً: «البلدان يعملان على مشروع مشترك مرتبط بالنفط والغاز في ألاسكا».وأضاف ترمب: «فتحنا المجال لبيع الغاز الطبيعي المسال على الفور، وفي اليابان خصوصاً، نحن سعداء جداً أنهم سيبدأون على الفور».