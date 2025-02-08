سجلت السلطات الأمريكية واقعة سرقة غريبة جداً عندما تلقت بلاغاً باختفاء أكثر من 100 ألف بيضة من إحدى منشآتها، حيث فتحت الشرطة تحقيقاً في الحادثة على اعتبار أنها جريمة سرقة، فيما تعهدت الشركة باتخاذ إجراءات صارمة ضد العاملين في مجال الأمن والحماية لديها.وبحسب التفاصيل التي أوردتها شبكة «ABC» الأمريكية، واطلعت عليها «العربية Business»، فقد بدأت الشرطة الأمريكية التحقيق في سرقة 100 ألف بيضة بعد أن اختفت هذه الكمية من البيض بشكل غامض من إحدى المنشآت التابعة لإحدى الشركات، في مدينة جرينكاسل بولاية بنسلفانيا قبل أيام قليلة. وتبلغ قيمة هذه الكمية من البيض نحو 40 ألف دولار.وقال الرئيس التنفيذي للشركة توم فلوكو إن شركة البيض، التي تتعاقد مع أكثر من 300 مزرعة في جميع أنحاء البلاد، ستعزز إجراءات الأمن بعد سرقة 8 آلاف كرتونة، بقيمة 40 ألف دولار، من الجزء الخلفي من مقطورة توزيع في حوالى الساعة 8:40 مساءً يوم 2 فبراير 2025.وأضاف فلوكو: «لقد عملتُ في صناعات أخرى من قبل حيث تتم سرقة الأشياء من المصانع. يحدث هذا. إنه أمر فظيع. لستُ سعيداً بذلك، لكنه يحدث».ولضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى، قال فلوكو إن الشركة ستضع إجراءات أمنية إضافية على الأرض، وستثبت إضاءة أفضل وستشمل كاميرات إضافية في جميع مرافقها. وتابع فلوكو: «قد يحدث هذا مرة، وقد يحدث مرة أخرى. لكننا نضع تدابير إضافية».ولا تزال الشرطة تحقق من أجل الوصول إلى المشتبه به وتفحص عن كثب كاميرات المراقبة بالفيديو. وقال فلوكو: «نحن نعمل مع السلطات المحلية في بنسلفانيا ونقدم لهم تعاوننا الكامل. وسنخبركم عندما نعلم المزيد».وقال فلوكو إن اللصوص قد يواجهون عقبة واحدة بعد هذه السرقة غير العادية، وهي أن البيض يجب أن يبقى مبرداً أثناء نقله، لأنه من الممكن أن يفسد في درجات الحرارة العادية.وتأتي هذه القضية في ظل ارتفاع حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، وهو ما تسبب أيضاً في نقص البيض. ووفقاً لخدمة فحص صحة الحيوان والنبات التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، فقد تم تأكيد إصابة 142 قطيعاً بإنفلونزا الطيور في الأيام الثلاثين الماضية.