وضعت الصين إحدى الشركات الأمريكية المتخصصة في الأزياء على قائمتها «للكيانات غير الموثوقة»، في خطوة قد تجبر الشركة على إغلاق متاجرها ومصانعها هناك، وذلك كأحد التداعيات المبكرة لحرب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التجارية مع الصين.ويمنح هذا التصنيف الحكومة الصينية صلاحيات واسعة ضد الشركة، بما في ذلك فرض الغرامات، ومنع أنشطة الاستيراد والتصدير، وسحب تصاريح العمل، وحرمان الموظفين من دخول البلاد، إلى جانب إجراءات أخرى.