كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه يعتزم إعلان فرض رسوم جمركية على كثير من الدول الأسبوع الحالي في تصعيد كبير لحربه التجارية.ولم يحدد ترمب الدول التي ستُفرض عليها الرسوم الجمركية، لكنه أشار إلى أن هذا سيكون مسعى واسع النطاق قد يساهم أيضاً في حل مشكلات الموازنة الأمريكية.وقال ترمب: «سأعلن ذلك الأسبوع القادم، لتكون هناك تجارة تبادلية نحظى فيها بمعاملة متساوية مع الدول الأخرى، ولا نريد أكثر من هذا ولا أقل».وأعلن ترمب عن ذلك خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الياباني الزائر شيجيرو إيشيبا. وقال: «إن الرسوم الجمركية على السيارات ما زالت قيد النقاش». وذلك بعدما ذكرت تقارير أن البيت الأبيض يبحث إعفاءات محتملة.وتتسق هذه الخطوة مع وعد ترمب في حملته الانتخابية بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية تعادل الرسوم التي يفرضها الشركاء التجاريون على الصادرات الأمريكية.