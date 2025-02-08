حدد البنك المركزي الروسي، اليوم، أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل خلال الفترة من 8 إلى 10 فبراير الجاري، إذ رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 37 كوبيكاً، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 97.2762 روبل.وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف العملة الأوروبية بمقدار 55 كوبيكاً، لتبلغ 101.2243 روبل، بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 19 كوبيكاً، ليصل إلى 13.2365 روبل.