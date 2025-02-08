ارتفعت أسعار النفط عند التسوية في آخر تعاملات لها، بعد فرض عقوبات جديدة على صادرات الخام الإيرانية، لكن الأسعار انخفضت للأسبوع الثالث على التوالي مع قلق المستثمرين من تجدد الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على الصين وتهديداته بفرض رسوم جمركية على دول أخرى.وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتاً، أو 0.5%، لتصل عند التسوية إلى 74.66 دولار للبرميل، لكنها تراجعت 1.35% هذا الأسبوع.وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39 سنتاً، أو 0.55%، ليصل عند التسوية إلى 71 دولاراً للبرميل، فيما سجل خسارة أسبوعية بنسبة 2.1%.وأوضح خبراء في مجال النفط، أن التقارير الواردة عن عزم إدارة ترمب فرض رسوم جمركية حدت من المكاسب بعد العقوبات التي أُعلنت أخيراً.وأشاروا إلى أن المتداولين ظلوا يترقبون تصريحات ترمب طوال اليوم لاحتمال حدوث تغييرات في السياسات الأمريكية قد تعيد تشكيل السوق بسرعة.