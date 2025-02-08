صعدت أسعار الذهب في آخر جلسة لها لتحقق سادس مكسب أسبوعي على التوالي بعدما دفعت التوترات التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين المستثمرين إلى البحث عن ملاذ آمن.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2861.07 دولار للأوقية، مرتفعاً أكثر من 2% هذا الأسبوع.وسجل الذهب أعلى مستوى على الإطلاق عند 2,886.62 دولار في وقت سابق من الجلسة.وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2,887.60 دولار عند التسوية.