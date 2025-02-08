أجرى البنك المركزي الصيني، اليوم، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 14 مليار يوان (نحو 1.95 مليار دولار)، وبسعر فائدة 1.5%.وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، وفقاً لبيان البنك، أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى معقول.وتعد عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.