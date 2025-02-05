تحولت عوائد سندات الخزانة الأمريكية للانخفاض خلال تعاملات، اليوم، عقب صدور بيانات اقتصادية أظهرت تباطؤ النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات، تزامنًا مع إقبال المستثمرين على الاستثمارات الآمنة؛ بسبب مخاوف الحرب التجارية.وانخفضت عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين – الأكثر حساسية لتغيرات السياسة النقدية – بأكثر من 3 نقاط أساس إلى 4.181%، بعدما لامست 4.170%.وهبط العائد على السندات العشرية بمقدار 9 نقاط أساس إلى 4.420%، وتراجع العائد على السندات لأجل 30 عامًا بأكثر من 10 نقاط أساس إلى 4.645%.يأتي هذا بعدما سجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي، الصادر من معهد إدارة التوريد 52.8 نقطة خلال يناير، انخفاضًا من 54 نقطة المسجلة في ديسمبر الماضي، وخلافًا للتوقعات بارتفاعه إلى 54.2 نقطة.