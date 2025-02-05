زاد العجز التجاري الأمريكي بصورة حادة خلال شهر ديسمبر الماضي، مع ارتفاع الواردات لأعلى مستوياتها على الإطلاق، قبيل تطبيق الرسوم الجمركية التي تعهد بها الرئيس دونالد ترمب.وحسب بيانات مكتب التحليلات الاقتصادية الصادرة اليوم، ارتفعت الفجوة التجارية بنسبة 24.7% إلى 98.4 مليار دولار، وهو المستوى الأعلى منذ مارس 2022، بعد تعديل العجز المسجل في نوفمبر إلى 78.9 مليار دولار.وارتفعت الواردات 3.5% إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 364.9 مليار دولار، بينما تراجعت الصادرات 2.6% إلى 266.5 مليار دولار.وبلغ إجمالي العجز التجاري الأمريكي 918 مليار دولار في عام 2024، مسجلا ثاني أكبر فجوة تجارية على الإطلاق، مع سعي الشركات لاستيراد المزيد من السلع قبل فرض الرسوم الجمركية.وخلال فبراير الجاري، فرض ترمب رسوما جمركية إضافية على السلع القادمة من الصين بنسبة 10%، لكنه أوقف فرض تعريفات قدرها 25% على الواردات من المكسيك وكندا حتى الشهر القادم.