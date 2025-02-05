كشف مسؤولان مطلعان، لصحيفة «Financial Times»، أن المفوضية الأوروبية تتطلع إلى استخدام ما يسمى بأداة مكافحة الإكراه في نزاع محتمل مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما من شأنه أن يسمح للاتحاد الأوروبي باستهداف صناعات الخدمات في الولايات المتحدة بما فيها شركات التكنولوجيا الكبرى.ودعا اتحاد الشركات الناشئة في أوروبا إلى ضرورة تحرك أوروبا بسرعة حتى لا تتخلف عن ركب تطوير الذكاء الاصطناعي.وقالت رئيسة اتحاد الشركات الناشئة فيرينا باوسدر: «على أوروبا التحرك بحسم لمواجهة المنافسة القوية من عمالقة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة والصين».وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أشار إلى أن الواردات من أوروبا قد تكون التالية في القائمة بعد أن تحركت الولايات المتحدة لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات الكندية والمكسيكية، وفرضت تعريفات إضافية بنسبة 10% على السلع الصينية.