شهد اليوان اليوم (الأربعاء) تراجعا قويا، في وقت تعرضت فيه الأسواق الصينية لهزة من تجدد المخاوف من حرب تجارية مع الولايات المتحدة بعد العودة من عطلة العام القمري الجديد، بينما قفز الين بدفعة من تزايد رهانات تنفيذ بنك اليابان المركزي للمزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة هذا العام.وصعد الدولار بأكثر من 0.5% أمام اليوان إلى 7.2863 في التعاملات المحلية لكن ما حد من المكاسب هو تحديد بنك الشعب الصيني (المركزي) متوسط سعر صرف أعلى من المتوقع، وهو معدل يُسمح بتداول العملة في نطاق 2% منه.ويراقب المستثمرون عن كثب تلك القرارات لاستشفاف مؤشرات عما إذا كانت بكين ستسمح للعملة بالتراجع للتخفيف من تبعات رسوم جمركية بنسبة مرتفعة فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على الصين.وفرضت بكين أمس، رسوما جمركية أيضا على واردات أمريكية، وأعلن ترمب أنه ليس في عجلة من أمره للتحدث للرئيس الصيني شي جين بينغ لمحاولة تهدئة حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.وسجل اليوان في التعاملات الخارجية صعودا هامشيا إلى 7.2835 للدولار، اليوم (الأربعاء)، متعافيا من هبوط حاد لمستوى قياسي بلغ 7.3765 للدولار في بداية أسبوع التداولات.وتراجع الدولار الأسترالي قليلا إلى 0.62565 دولار أمريكي وواجه صعوبة في مواصلة مكاسب بنسبة 0.47% سجلها خلال الليل. وسجل الدولار النيوزيلاندي في أحدث تداولات 0.5661 دولار أمريكي.وأعطى تراجع الدولار متنفسا لعملات شهدت هبوطا قويا مثل اليورو، الذي عاد ليتخطى مستوى 1.02 دولار وسجل في أحدث تداولات 1.0385 دولار.كما شهد الين تحركا قويا في الجلسة الآسيوية وارتفع بنحو 0.8% تقريبا إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر مسجلا 153.09 للدولار.وتعافى الدولار الكندي من أدنى مستوى في 22 عاما الذي سجله (الإثنين) الماضي، وبلغ في أحدث تداولات 1.4328.واستقر البيزو المكسيكي عند 20.4896 للدولار مبتعدا عن أقل مستوى في ثلاث سنوات تقريبا الذي بلغه (الإثنين) الماضي، وهو 21.2882.وصعد الجنيه الإسترليني قليلا بنسبة 0.05% إلى 1.2487 دولار في وقت هبط فيه مؤشر الدولار 0.22% إلى 107.81.