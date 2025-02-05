أعلن باحثون اقتصاديون في معهد «آي دبليو» الألماني للبحوث الاقتصادية، أن الرسوم الجمركية العقابية التي أعلنتها الولايات المتحدة من قبل على الواردات من كندا والمكسيك والصين ستكون لها أيضًا آثار سلبية على الاقتصاد الألماني.وفي حال دخول الرسوم الجمركية الإضافية البالغة 25% - والتي تم تعليقها أخيرًا على الواردات من المكسيك وكندا - حيز التنفيذ، يتوقع المعهد أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة 0.4% في عام 2026.واستند المعهد في توقعاته على بيانات من شركة استشارات اقتصادية، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».وبحسب المعهد، ستتأثر ألمانيا بشكل غير مباشر من الخطط الأصلية للرسوم الجمركية. وجاء في التحليل: «المصدرون الألمان قد يستفيدون في بعض الأحيان من تأثيرات التحويل إذا حلت منتجاتهم محل الواردات الأمريكية من كندا أو المكسيك أو الصين، التي تعاني من التعريفات الجمركية الجديدة»، ومع ذلك أشار المعهد إلى أنه من المتوقع أن تكون هناك عواقب سلبية عامة على الاقتصاد الألماني.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن رسومًا جمركية إضافية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا و10% على الواردات من الصين، وبعد تقديم بعض التنازلات من جانب المكسيك وكندا، خصوصاً فيما يتصل بأمن الحدود، قرر ترمب تأجيل فرض القيود التجارية على البلدين لمدة ثلاثين يومًا على الأقل، ولم يتم التوصل إلى اتفاق من هذا القبيل مع الصين حتى الآن. وأعلنت الصين في المقابل، عن فرض رسوم جمركية وإجراءات مضادة ضد شركات أمريكية.