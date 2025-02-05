كشفت بيانات اقتصادية أن سوق العمل في الولايات المتحدة شهد تراجع عدد الوظائف الشاغرة في شهر ديسمبر الماضي.وذكرت بيانات نشرتها وزارة العمل الأمريكية أن عدد الوظائف الخالية تراجع خلال ديسمبر الماضي بنحو 556 ألف وظيفة إلى 7.6 مليون وظيفة مقابل 8.2 مليون وظيفة في نوفمبر الماضي، و8.9 مليون وظيفة في الشهر ذاته من العام السابق.وأشارت بيانات الوزارة إلى تراجع عدد الوظائف الشاغرة في المجالات المهنية وخدمات الشركات، وهي فئة واسعة النطاق تشمل المديرين والعمال الفنيين، كما تراجع العدد في مجال الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية والخدمات المالية والتأمين، والترفيه وفق وكالة الأنباء العمانية.