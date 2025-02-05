أكد مستشار الرئيس الأمريكي للذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة ديفيد ساكس، أن بناء الولايات المتحدة لاحتياطي استراتيجي لعملة البيتكوين لا يزال قيد الدراسة من قبل المسؤولين في الإدارة.وشدد ساكس على أن احتياطي البيتكوين هو أحد أهم المواضيع التي يعمل عليها الفريق المعين من قبل الرئيس دونالد ترمب، لكنه يحتاج إلى الوقت والقوانين المنظمة لعمل هذا القطاع.وكان ساكس، قد عقد مؤتمراً صحفياً؛ لمناقشة الأسس العريضة لنظرة الإدارة الأمريكية الجديدة لقطاع العملات المشفرة، إذ تطرق إلى دعم العملات المستقرة وتقنينها بحيث تؤدي إلى دعم سيطرة الدولار الأمريكي خارج الولايات المتحدة.وأشار إلى وجود خطط لإعلان آلية تواصل مع قطاع العملات الرقمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والصناعة.وشارك ساكس في المؤتمر مع عدد من المشرعين الجمهوريين الذين أعلنوا تشكيل مجموعة عمل مشتركة في «الكونغرس» لوضع إطار تنظيمي للعملات الرقمية.