حملت قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن فرض رسوم جمركية ردا فوريا من عدة عواصم عالمية، حيث أثارت قراراته حالة من الاستنفار العالمي للرد على الرسوم الجمركية، إذ حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ترمب من فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات القادمة من الاتحاد. وقالت عقب قمة لقادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، مساء أمس: «عندما يتم استهدافنا بشكل غير عادل أو تعسفي، سنرد بحزم».

وأكدت أنه يجب تجنب التصعيد قدر الإمكان من خلال المشاركة المبكرة في المفاوضات، محذرة من أن الرسوم الجمركية تزيد من تكاليف الأعمال، وتضر بالعمال والمستهلكين، وتخلق اضطرابا اقتصاديا غير ضروري، وتؤدي إلى ارتفاع التضخم".

وفي أول رد فعل من جانب الصين على فرض ترمب رسوما جمركيا عليها، عبرت بكين عن استيائها الشديد ورفضها القوي لقرار الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على السلع المستوردة من الصين، حسبما أعلنت وزارة التجارة الصينية أخيرا.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصين ستتقدم بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية وستتخذ التدابير المضادة المناسبة لحماية حقوقها ومصالحها، وفقا لما ذكره متحدث باسم الوزارة في بيان.

وفي تصعيد جديد للحرب التجارية، فرضت الصين اليوم الثلاثاء رسومًا جمركية على واردات من الولايات المتحدة، ردًا على الرسوم الأمريكية الجديدة على السلع الصينية، مما يهدد بإعادة إشعال الصراع بين أكبر اقتصادين في العالم.

ولم تكتفِ الصين بالرد الجمركي، بل صعّدت الحرب التجارية بإدراج شركتين أمريكيتين إلى «قائمة الكيانات غير الموثوقة».

وفي المكسيك، أعنت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم أنه بعد اتصال مع الرئيس الأمريكي تم تجميد الرسوم الجمركية لمدة شهر، والاتفاق على نشر 10 آلاف جندي مكسيكي على الحدود بين البلدين.

وكانت كل من كندا والمكسيك، قد أعلنتا، نيتهما فرض رسوم جمركية على الولايات المتحدة، رداً على خطوة مماثلة اتخذها الرئيس الأمريكي.