أعلن محافظ بنك فنلندا أولي رين أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يقف على أرض صلبة في حرب تجارية محتملة مع الولايات المتحدة، ويجب أن يرد إذا فرض الرئيس دونالد ترمب رسوماً جمركية عقابية على السلع الأوروبية.وقال: «آخر شيء نحتاجه هو حرب تجارية جديدة بين الحلفاء ولكننا بحاجة إلى اتخاذ تدابير سياسية متناسبة في حالة استهداف الاتحاد الأوروبي من قبل الولايات المتحدة».وقال في تصريحات لصحيفة «فايننشال تايمز»: «لا يمكننا الاستسلام في مواجهة التهديدات الأمريكية، حتى لو كانت نيراناً صديقة».يأتي ذلك، فيما حذر ترمب من أن الواردات من أوروبا قد تكون التالية في القائمة بعد أن تحركت الولايات المتحدة لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات الكندية والمكسيكية وفرضت تعريفات إضافية بنسبة 10% على السلع الصينية.