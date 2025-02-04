انخفضت فرص العمل في الولايات المتحدة بحدة في شهر ديسمبر الماضي، لكن تراجع معدل التسريح من العمل، مما يشير إلى أن سوق العمل لم تتباطأ بصورة مفاجئة.وقالت وزارة العمل في تقريرها الشهري عن فرص العمل ودوران العمالة اليوم: «إن فرص العمل، وهي مقياس للطلب على العمالة، انخفضت 556 ألفا إلى 7.6 مليون حتى اليوم الأخير من ديسمبر الماضي».وعُدّلت بيانات شهر نوفمبر بالزيادة قليلاً لتظهر 8.156 مليون فرصة عمل بدلا من 8.098 مليون المعلن عنها سابقاً.