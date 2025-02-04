ارتفع الدولار على نطاق واسع اليوم مع بدء سريان الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينية؛ ما أثار ردا سريعا من بكين ودفع إلى عمليات بيع في اليوان الصيني والدولار الأسترالي.وتراجع الدولار الكندي والبيزو المكسيكي، رغم تعليق واشنطن خطوة فرض رسوم جمركية على البلدين في وقت سابق، كما انخفض اليورو، إذ وجد الاتحاد الأوروبي نفسه أيضا هدفا متوقعا للرسوم الجمركية الأمريكية.وانخفض اليوان الصيني بنحو 0.3% إلى 7.3213 مقابل الدولار في التعاملات الخارجية، لكنه ابتعد عن المستوى القياسي المتدني الذي بلغه خلال الليل عند 7.3765 يوان.وانخفض الدولار الأسترالي 0.7%، 0.6186 دولار، لكن هذا أعلى بكثير من المستوى المتدني الذي سجله أمس عند 0.60886 دولار، وهو الأضعف في نحو 5 أشهر.وهبط الدولار الكندي 0.4% إلى 1.4485 مقابل نظيره الأمريكي عقب انتعاش حاد من المستوى المتدني البالغ 1.4792 دولار كندي أمس، وهو الأضعف منذ عام 2003.وانخفض البيزو بنحو 0.4% إلى 20.4100 مقابل الدولار، لكنه أعلى بكثير من أدنى مستوى في نحو 3 سنوات المسجل في الجلسة السابقة عند 21.1882.ونزل اليورو 0.4% إلى 1.0297 دولار، بعد تعافيه من أدنى مستوى منذ نوفمبر 2022 البالغ 1.0125 دولار أمس.وتراجع الجنيه الإسترليني 0.4% أيضا إلى 1.24047 دولار. وارتفع الدولار 0.3% إلى 155.24 ين.