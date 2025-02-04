تحدث وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك عبر الهاتف، مع نظيرته الكندية وزيرة التجارة ماري نج، على خلفية النزاع بشأن الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وكندا.وذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية، اليوم (الثلاثاء)، أن المناقشات دارت حول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترمب على كندا، والتي تم تعليقها مؤقتا، إلى جانب التنسيق بشأن رئاسة كندا لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي تولتها هذا العام.وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية إن الحوار كان بناء ومفعما بالثقة، وجرى التأكيد فيه على القواسم المشتركة في موقف البلدين، والتي تتمثل في أن دوامة التعريفات الجمركية لن تفضي في نهاية المطاف إلى فائزين، وفق وكالة الأنباء الألمانية«د ب أ».