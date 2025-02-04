في تصعيد جديد للحرب التجارية، فرضت الصين اليوم (الثلاثاء) رسوما جمركية على واردات من الولايات المتحدة، ردًا على الرسوم الأمريكية الجديدة على السلع الصينية؛ ما يهدد بإعادة إشعال الصراع بين أكبر اقتصادين في العالم.ولم تكتف الصين بالرد الجمركي، بل صعّدت الحرب التجارية بإدراج شركتين أمريكيتين إلى «قائمة الكيانات غير الموثوقة».وأوضحت الهيئة الوطنية لتنظيم السوق بالصين اليوم أنها بدأت تحقيقا مع شركة «قوقل» للاشتباه في انتهاكها لقانون مكافحة الاحتكار في البلاد.وأشارت الصين اليوم إلى أنها ستفرض رسوما جمركية بنسبة 15% على وارداتها من الفحم والغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، بعدما فرضت واشنطن رسوما بنسبة 10% على بضائع صينية.