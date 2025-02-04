ارتفع مؤشر نيكي الياباني، اليوم، بعد أن علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية كبيرة على المكسيك وكندا، قبل أن يقلّص بعض المكاسب مع تبادل فرض الرسوم بين الولايات المتحدة والصين.وصعد المؤشر نيكي 1.8% وسط عودة المستثمرين لشراء الأسهم، بعدما سجل أمس أسوأ أداء له في أربعة أشهر.وأغلق المؤشر نيكي مرتفعًا 0.7% عند 38798.37 نقطة، كما أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا مرتفعًا 0.7% عند 2738.02 نقطة.