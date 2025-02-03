وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً باستحداث صندوق سيادي، موضحاً أن «تيك توك» قد ينضم إلى صندوق الثروة السيادية.وأوضح ترمب في تصريحات اليوم (الإثنين)، أنه لا أحد خارج الرسوم الجمركية، لافتاً إلى أن الرسوم المفروضة على الصين كانت مجرد بداية.وقال ترمب: «الصين لن تستمر في الهيمنة على قناة بنما طويلاً، وسنتواصل مع الصين خلال 24 ساعة على الأرجح».وأشار إلى أن قناة بنما أعظم مشروع نفذه الأمريكيون، ولا يمكن التنازل عنها للصين.وأضاف الرئيس الأمريكي: «لن نسمح لكندا باستغلال الولايات المتحدة، ولا يمكن قبول منع عمل البنوك الأمريكية في كندا».