أعلنت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، بعد اتصال مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تجميد الرسوم الجمركية لمدة شهر، ونشر 10 آلاف جندي مكسيكي على الحدود بين البلدين.من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على منصته «تروث سوشل»، اليوم، تعليق أمر فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات المكسيكية فورا، الذي كان سيدخل حيّز التنفيذ غدا (الثلاثاء).وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه أجرى محادثة ودية جدا مع الرئيسة كلاوديا شينباوم. وأوضح أنه خلال فترة التعليق التي تستمر شهرا ستجري مفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق مع المكسيك.وأضاف: «لقد تحدثت للتو مع رئيسة المكسيك، كانت محادثة ودية للغاية وافقت خلالها على توفير 10 آلاف جندي مكسيكي على الفور على الحدود التي تفصل المكسيك عن الولايات المتحدة، وسيتم تعيين هؤلاء الجنود على وجه التحديد لوقف تدفق الفنتانيل والمهاجرين غير الشرعيين إلى بلدنا، كما اتفقنا على إيقاف التعريفات الجمركية المتوقعة على الفور لمدة شهر واحد سنجري خلاله مفاوضات برئاسة وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، وممثلين رفيعي المستوى من المكسيك، وأتطلع إلى المشاركة في هذه المفاوضات مع الرئيسة، بينما نحاول التوصل إلى صفقة بين بلدينا».وكان البيت الأبيض قد أعلن أن الرئيس دونالد ترمب فرض رسوماً جمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين، كندا والمكسيك والصين، مع نسبة أقل على واردات الطاقة الكندية.وكانت الرسوم بنسبة 25% على المنتجات المستوردة من كندا والمكسيك، مع نسبة 10% على موارد الطاقة الكندية، إلى أن تعمل كلاهما مع الولايات المتحدة لمكافحة تهريب المخدرات والهجرة.