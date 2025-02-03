كشف المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية الدكتور محمود محيي الدين، أن التعريفة الجمركية الأمريكية وتعديلاتها إذا مضت في مسارها المطلوب لها وفقاً للإعلان، سنكون بصدد الحرب العالمية التجارية الأولى في هذا القرن في اتساعها وعمقها.وقال في مقابلة مع «العربية Business»: «إذا استمرت هذه التعريفات الجمركية في مساراتها المعلنة فسنكون في حالة مقارنة بالأوضاع التي سبقت الحرب العالمية الثانية والكساد الكبير في العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي، وهناك دروس وعظات كبرى لمخاطر هذا الأمر».وأوضح أن موضوع التعريفة الجمركية لا يتوقف فقط عند زيادة الأسعار وتراجع النمو ومشكلات مؤقتة في بعض الأسواق أو في البطالة، ولكن يبدأ بحلقة شريرة لها تداعيات سياسية وظهرت ردود فعل لهذه الرسوم بالدعوة في أوروبا للتوحد ليس فقط اقتصادياً، ولكن سياسياً باتجاهات ذات نزعات قومية.وأضاف: «توجد إشارات من كندا المتضررة الأكبر مع المكسيك والصين وهي الآن تشهد حملة انتخابية للبحث عن رئيس وزرائها الجديد فظهرت فيها دعوات ليس فقط للرد بالمثل ولكن لمقاطعة المنتجات الأمريكية».وبين بقوله: «اللجوء للتعريفة الجمركية بهذا الشكل للتعامل مع أوضاع ليس فقط تجارية؛ لأنه كما أعلن من قبل الرئاسة الأمريكية هذا الأمر ليس فقط، لأنه يوجد عجز تجاري لصالح كندا أو لصالح المكسيك، ولكن لمحاربة الهجرة غير الشرعية وفي هذه الحالة كندا ليس لها نصيب كبير فيها».